Apprezzamenti non proprio benevoli

Nel dialetto romagnolo ci sono apprezzamenti apparentemente positivi, che in realtà sottintendono una valutazione non propriamente benevola. Dire di qualcuno "L’è d’ pëla stila" (È di pelle sottile) sembra riferito ad una persona signorile, raffinata, tenendo conto che un tempo le persone del popolo avevano grossi calli da lavoro e i contadini perfino nei piedi. In realtà il detto si riferisce ad un tipo scaltro dal quale stare in guardia. Altro caso: "E’ sa nénc indó che tén la coda e’ gêval" (Sa anche deve tiene la coda il diavolo) che sembra intendere un tipo pieno di risorse, che sa sempre cavarsela. Ma era usato soprattutto in tono canzonatorio nei confronti di chi riteneva di essere il solo a conoscere cose che gli altri non conoscevano.