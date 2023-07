’Approdi’ apre con Tondelli Show sull’’altro libertino’

Dopo aver ospitato ’Mantiq At-Tayr - Il Verbo degli Uccelli’, il Cisim di viale Parini 48 a Lido Adriano si apre nuovamente per accogliere ’Approdi’, rassegna organizzata insieme a Ravenna Teatro che, da oggi al 17 settembre, proporrà musica, laboratori e spettacoli per adulti e bambini. Gli spettacoli di luglio verranno ospitati nella sede di Lido Adriano, dove oggi si comincerà con una programmazione per bambini che vedrà protagonista alle 19 ’Pinocchio’ in una versione inusuale della storia raccontata da Collodi (ingresso unico 3 euro). Domani alle 20 gli attori e le attrici de Le Albe proporranno un testo dedicato a Pier Vittorio Tondelli, presentato lo scorso autunno, che si concluderà con un monologo a cura di Roberto Magnani.

Magnani sarà inoltre protagonista, nella serata del 25 luglio, di una nuova versione di ’Odiséa’, proposta insieme al musicista Giacomo Piermatti. Il 27 luglio si tornerà a parlare ai più piccoli con lo spettacolo a cura di Veronica Truttero, illustratrice, e Jenny Burnazzi, musicista, dal titolo ’Le mille e una notte’, mentre il 28 luglio si potrà assistere alla presentazione di un libro di poesie nato dalla collaborazione tra Alessandro Pixa e VoceVersa. Tre poesie per cinque autori: Daniela Falone, Luca Cancian, Gnigne, Enrico Gregori e Rachele Pavolucci. Durante lo spettacolo gli autori si esibiranno alternandosi sul palco, mentre Pixa creerà in estemporanea delle illustrazioni in digitale ispirate ai testi che verranno proiettati. Al termine si esibiranno i Don’t Fuck With Us.

Domenica 27 agosto, alle 20, al Cisim, a chiusura della rassegna teatrale e culturale Ra-dici, ci sarà lo spettacolo ’Gramsci Gay’, regia di Matteo Gatta, testo di Iacopo Gardelli, che vedrà in scena Mauro Lamantia, protagonista di uno spettacolo in cui si riflette sul rapporto tra politica e indifferenza, impegno e disillusione, fuoco e cenere. Dopo l’apertura a Lido Adriano, in settembre si tornerà al teatro Rasi per due spettacoli: ’Abbandono’ - dal 5 al 7 settembre - firmato da Studio Doiz, e ’Ritual II Embrace the Darkness’, l’8 settembre. Dal 4 al 9 settembre un laboratorio della non-scuola e il 17 settembre musica dei Couscous a colazione. Info e prenotazioni: 3896697082