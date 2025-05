Approfondimento con Corà sulle opere di Burri e Buren

Lo scorso 23 aprile, il MAR ha accolto due importanti acquisizioni che arricchiscono il suo patrimonio artistico: Nero e Oro (1993) di Alberto Burri e Peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc et gris clair (1972) di Daniel Buren.

Per approfondire il contesto storico-artistico di queste due opere di rilievo internazionale, il museo ospiterà un incontro domani alle 16, alla presenza di Bruno Corà, presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di Castello. Un’occasione preziosa per esplorare il dialogo tra due maestri dell’arte contemporanea e riflettere sul valore di queste nuove presenze nel percorso espositivo del museo, che si trova in via Di Roma.

All’interno del Polis Teatro Festival, domani e domenica dalle ore 15 (performance a posti limitati con repliche alle ore 15, 15.20, 15.40, 16 e 16.20) nelle sale del museo viene ospitata la prima nazionale di Manifesti per dopo la fine del mondo del giovane collettivo portoghese Os Possessos, che grazie a POLIS 2025 entra in relazione con la compagnia del territorio Spazio A per mettere in scena per la prima volta la versione italiana del lavoro. Il museo apre oggi e domani dalle 9 alle 19; domenica 15-19.