Approvate tutele per lavoratori e agevolazioni per chi la rileva

Agevolazioni legate all’alluvione per i privati che rilevino attività economiche e produttive in situazione di crisi aziendale e sostegno al lavoratori con tutele e cassa integrazione. Sono le novità più importanti per il territorio cervese tra quelle approvate dalla Camera all’unanimità con un ordine del giorno la cui prima firmataria è la parlamentare Pd ravennate Ouidad Bakkali e che ha riflessi importanti per la vertenza dell’ex Farmografica. A riportarlo è il Pd in una nota.

Per quanto riguarda le agevolazioni per i privati, si tratta di quelle previste dal ’Dl Alluvione’ e riguarda coloro che rilevano le attività in continuità produttiva e aziendale per garanntire continuità occupazionale. "Questo è un punto fondamentale – spiega Bakkali – perché abbiamo ottenuto un risultato indispensabile, ovvero che chi rileva un’attività in una zona colpita dell’alluvione ha diritto a ricevere le agevolazioni dello Stato, a maggior ragione se chi se ne va lo fa per delocalizzare e perseguire solo il proprio profitto a discapito della responsabilità sociale delle aziende e del rispetto dei lavoratori e lavoratrici".

L’altro punto su cui è stato ottenuto l’impegno del Governo è il sostegno a lavoratori e lavoratrici, per i quali è stata chiesto di garantire la massima tutela e il continuo accesso alla cassa integrazione. "Questi lavoratori e lavoratrici vivono da più di sei mesi una condizione di precarietà esistenziale che non possiamo tollerare – dice Bakkali –. Due giorni prima di Natale si sono avviate le procedure per il licenziamento collettivo e ancora non si sa quali strumenti ci saranno a loro sostegno". Ieri sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, ringraziando per i provvedimenti.

É rimasto escluso dagli impegni assunti dalla maggioranza di governo quello che chiedeva un Tavolo Nazionale per gestire la crisi aziendale di ex-Farmografica, chiesto a più voci in questi mesi." Il Governo su questo ha dato parere contrario – dice Bakkali –, ma apprezzo comunque che abbiano accolto i primi due punti per noi fondamentali e che rappresentano un passo avanti e un risultato politico di tutto il territorio"