Approvati i lavori al sottopasso di via Bova

Approvato dalla giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di manutenzione straordinaria del sottopasso di via Bova, per complessivi 145mila euro. Ilsottopasso di via Bova, a destinazione esclusivamente pedonale e ciclabile, consente a ciclisti e pedoni di attraversare la S.S. 16 senza interferenze col traffico veicolare, mettendo in comunicazione la zona abitata ad est della statale con il Parco delle Saline. Attualmente il manufatto si presenta in uno stato di deterioramento in particolare per quanto riguarda l’intonaco sui muri laterali delle rampe, la presenza di infiltrazioni d’acqua dai giunti delle pareti e dalla pavimentazione con detriti e vegetazione spontanea, la rete di captazione delle acque, l’impianto di illuminazione. Serve un intervento manutentivo anche in considerazione del fatto che entro la primavera sarà ultimato il percorso ciclopedonale che collega il centro di Cervia alle saline.

Ilaria Bedeschi