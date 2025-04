Approvato dall’assemblea il bilancio della Banca di Imola

Nella sala polivalente della Banca di Imola, si è tenuta, presieduta dal presidente Giovanni Tamburini, l’Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Imola, appartenente al Gruppo Bancario privato ed indipendente La Cassa di Ravenna, presenti il presidente della capogruppo Antonio Patuelli e il direttore generale Nicola Sbrizzi.

L’assemblea ordinaria ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024, chiuso con un utile lordo di 17,8 milioni di euro (+13,92%), dopo le necessarie rettifiche, i prudenziali accantonamenti e dopo aver assolto agli oneri riguardanti i salvataggi di banche concorrenti disposti dalle competenti Autorità per 1,3 milioni di euro.

L’utile netto è cresciuto a 11,9 milioni di euro (+ 16,87%). L’assemblea ordinaria ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo di 1,30 euro per azione (+ 62,5%). Il risultato di gestione è stato reso possibile grazie, in particolare, all’aumento del margine di intermediazione (+4,66%) ed al calo delle rettifiche per il rischio del credito (-10,31%), conseguenza della costante azione di riduzione dei crediti deteriorati netti, la cui incidenza è scesa allo 0,60% degli impieghi.