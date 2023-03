Approvato il bilancio di previsione 2023-2025

Il Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno nel corso della seduta del 10 marzo ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025, l’ultimo bilancio pieno dell’attuale mandato amministrativo. "Nella complessa e difficile congiuntura, gli obbiettivi principali sono stati la salvaguardia della continuità dei servizi e il sostegno agli investimenti sul patrimonio, con la consueta grande attenzione alla tenuta in ordine e sicurezza dei conti pubblici" ha sottolineato il sindaco Enea Emiliani. Nel triennio sono previsti oltre 5 milioni di investimenti per la tenuta in ordine e lo sviluppo del patrimonio comunale, in parte già finanziati (adeguamento sismico del municipio, ampliamento del cimitero, manutenzione strade, rinnovo dell’illuminazione pubblica, manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi), in parte candidati su bandi regionali, statali o europei.