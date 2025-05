La Giunta comunale di Faenza ha approvato il progetto esecutivo per la risagomatura dei fossi stradali dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. L’intervento rientra nella Misura M2C4 – Investimento 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU per un costo complessivo di 200.000 euro.

Gli eventi alluvionali del 2 e 3 maggio, e successivamente del 16 e 17 maggio 2023, hanno causato numerosi allagamenti dovuti alla tracimazione di fossi stradali e canali consorziali. Nell’immediato e nei mesi successivi sono stati attivati interventi in somma urgenza per la pulizia e risagomatura dei fossi delle strade comunali extraurbane e l’asportazione del materiale alluvionale per ripristinare la funzionalità idraulica.

Nonostante ciò, si legge nel comunicato, molte strade comunali in aree extraurbane rimangono in condizioni critiche, con fossi, cunette e passanti ostruiti da terreno vegetale e fango.

Grazie alle risorse rese disponibili dalla struttura commissariale, attraverso le ordinanze 33 e 35, sarà possibile procedere con ulteriori interventi. Il progetto prevede la pulizia con sfalcio della vegetazione e la riprofilatura delle scarpate dei fossi stradali, con l’obiettivo di ripristinare un regolare deflusso delle acque meteoriche superficiali a tutela della pubblica incolumità. Le dimensioni finali delle sezioni dei fossi dovranno essere adeguate a contenere la portata di deflusso di eventi di forte intensità.

Le strade comunali interessate dagli interventi includono, tra le altre: via Quaglia, via Borghetto S. Andrea, via Paviere, via Lunga, via Crocetta, via Giardino, via Formellino, via Ravegnana, via Cesarolo, via Rinaldini, via Sbirra, via Tuliero, via Marazzi e via Roncona. Sono previsti anche interventi accessori, come la tombinatura di un piccolo tratto di fosso in via Formellino per agevolare le manovre dei mezzi agricoli, la realizzazione di una tubazione passante sottostrada in polietilene in via Mella per la raccolta delle acque meteoriche, e il ripristino di una piccola palificata in legno di contenimento della scarpata del fosso in Via Rinaldini.