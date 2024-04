Appuntamento con Favole al teatro

Questo pomeriggio alle 16, al teatro Masini di Faenza, andrà in scena lo spettacolo ’Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi’. Favole rivisitate e temi classici della letteratura per l’infanzia si intrecciano con proiezioni sulla scenografia di quadri cardine della storia dell’arte. Biglietto intero al costo di 5 euro, gratuito per bambini fino ai tre anni. I biglietti saranno in vendita un’ora prima dello spettacolo al teatro Masini oppure online su www.vivaticket.com (sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio). Per informazioni: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it.