Apre il cantiere della nuova scuola dell’infanzia di Alfonsine

Avranno inizio in aprile ad Alfonsine i lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia ‘Bruco-Samartani’. Un progetto, opera dello studio associato Sardellini Marasca architetti di Ancona, che prevede la costruzione in sito del nuovo edificio scolastico, a seguito della partecipazione al bando ministeriale per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici – obiettivo Pnrr finanziato dall’Unione europea – e la successiva demolizione dell’edificio attualmente utilizzato. Tra le linee guida per la realizzazione di questi nuovi edifici, condizione imprescindibile è la forte proiezione simbolica verso la propria comunità, che necessita quindi di una elevata qualità architettonica e impiantistica.

È importante che l’edificio sia concepito con il più basso impatto ambientale possibile, privilegiando sistemi low tech che affrontino in maniera passiva le principali soluzioni legate agli impianti. L’ambiente esterno deve riconfermarsi come il luogo di elezione per fare esperienza non solo legata al contesto naturale, ma anche come prolungamento degli spazi interni. L’edificio inoltre deve rispettare il principio ‘Do No Significant Harm’, che prevede che gli interventi finanziati dal Pnrr non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. L’azienda aggiudicataria della gara bandita da Invitalia è AR.CO. Lavori s.c.c. di Ravenna. L’importo complessivo dei lavori, che dovranno essere ultimati entro il 2026, ammonta a oltre 4,6 milioni di euro. L’area di cantiere occuperà tutto il giardino retrostante l’attuale scuola.

Le prime settimane saranno dedicate alla deviazione degli impianti interrati che servono l’edificio esistente: linea gas, linea antincendio, linea idrica e linea fognaria, al fine di liberare da ogni impedimento l’area su cui verranno realizzate le fondazioni della nuova struttura e di consentire all’edificio esistente di continuare ad essere fruibile in piena efficienza e sicurezza. È inoltre previsto lo spostamento della linea aerea della bassa tensione che attraversa l’attuale giardino. Le alberature che dovranno essere rimosse per la realizzazione del cantiere verranno ripiantate una volta terminati i lavori nell’ambito dell’allestimento del nuovo giardino che si affaccerà tutto sul fronte lato corso Matteotti.

In questa prima fase verrà predisposto un percorso esterno protetto atto a garantire l’evacuazione dalla scuola esistente in caso di emergenza in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. L’Ufficio Lavori Pubblici ha inoltre previsto l’installazione di un’area ad uso esclusivo dei bambini nell’antistante Parco della Pace (corso della Repubblica), che consentirà lo svolgimento delle attività in esterno. I lavori propedeutici a rendere l’area fruibile e sicura, con la realizzazione della recinzione e dei cancelli e lo spostamento dei giochi esterni dal cortile della Bruco al Parco della Pace, sono già in corso e sarà pronta entro la metà di aprile.

