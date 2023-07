Apre il Giardino di Ivo Sassi

Inaugura oggi il Giardino della scultura realizzato nel corso degli anni dal ceramista Ivo Sassi, in collaborazione con l’architetto Filippo Monti, nella sua casa sulle colline faentine, in via San Biagio Antico 20: 10mila metri quadri – visitabili con prenotazione (al 348 3601354) – in cui lo scultore, nato nel 1937 e scomparso nel 2020, posizionò quaranta sue opere di grandi dimensioni, in un continuo dialogare fra ceramica e natura. L’evento è parte della rassegna Paradais 2023, che coinvolge anche lo storico studio di Sassi, in via Bondiolo, danneggiato dall’alluvione. Taglio del nastro alle 18.30.