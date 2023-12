Apre il parco inclusivo. Destinato a tutti i bambini

Ancora pochi giorni e il parco inclusivo realizzato accanto al bar del Parco del Tondo aprirà ufficialmente al pubblico a cui è dedicato.

Realizzato con i 50.000 euro accantonati nel Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità , messi a disposizione dalla Regione, il parco è destinato a tutti i bambini e le bambine, compresi quanti hanno difficoltà di vario tipo, comprese quelle motorie o visive.

Il parco avrebbe dovuto aprire già nell’estate scorsa. Alcuni episodi di vandalismo registrati a cantiere avviato, hanno però rallentato il procedere dei lavori.

"Era già stato posato il pavimento antitrauma – racconta l’assessora all’ambiente del comune, Maria Pia Galletti – quando alcuni, entrando nell’area del cantiere, lo hanno divelto realizzando contemporaneamente dei buchi nel terreno. I danni sono stati quantificati complessivamente in 600 euro. Per questo – continua – è stato necessario rimettere in sesto l’area. Ora, superato questo episodio, siamo in dirittura di arrivo ed il taglio del nastro è prossimo".

Il progetto definitivo e esecutivo era stato approvato dalla giunta lo scorso 25 maggio con una previsione lavori di un mese e mezzo. Ora, nei circa 60 metri quadri di parco, trovano posto diversi giochi posizionati su un pavimento morbido. Si tratta di un’isola colorata con un mini tunnel, un bruco con numeri in 3d e diverse figure bidimensionali a terra.

In più ci sono tre pannelli da gioco, uno xilofono, un pallottoliere e dei fiori parlanti, con due altalene e il trampolino per la sedia a rotelle.

"Non credo che si potranno verificare altri problemi di vandalismo nel futuro – continua l’assessora Galletti. "Il parco è frequentato da diverse persone durante il giorno e ci sono a fianco i gestori del bar, affidato alla Cooperativa San Vitale. Quindi è, in un certo senso, presidiato. Penso che, a seguito dell’inaugurazione, si potrà aprire una bella esperienza per tutti i bambini e le loro famiglie. Abbiamo elaborato il progetto andando a vedere un’area analoga realizzata a Rimini vicino al Park Hotel e che, durante la visita, era piena di bambini e bambine. Per questo sono contenta del progetto che credo sarà molto apprezzato". La scelta di realizzare il parco inclusivo all’interno del Tondo deriva proprio dalla centralità della sua posizione che, grazie alla vicinanza alle scuole e ai servizi di trasporto come stazione dei treni e dei bus, può essere facilmente fruibile.

Monia Savioli