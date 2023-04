Apre ’J.Ness’ di Vanessa Ancarani Oggi il taglio del nastro al Pavaglione

Una nuova attività al Temporary Shop di Confcommercio nel Pavaglione di Lugo (numero 3839). Oggi alle 15.30 si tiene l’inaugurazione di ‘J.Ness di Vanessa Ancarani’. Lo spazio ospiterà Vanessa Ancarani con il suo progetto di impresa fino all’estate: esposizione e vendita di abbigliamento e accessori uomo-donna di seconda mano e vintage, in un progetto in cui estetica, etica e sostenibilità si completano.

Il Temporary Shop, negozio temporaneo, nasce come luogo – spiega Luca Massaccesi Direttore Confcommercio - in cui è possibile vendere i propri prodotti o servizi in libertà, sia di allestimento che di gestione e misurarne il gradimento del pubblico, per un tempo limitato". Info: temporary Confcommercio Ascom Lugo tel. 0545 30111 o [email protected]