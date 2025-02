Apre Jysk e offre posti di lavoro

Il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio alle ore 9, inaugurerà a Ravenna, in via Faentina 147, il 8° punto vendita Jysk in Emilia-Romagna, 97° in Italia. Si tratta della la catena di mobili, materassi e accessori per la casa e il giardino in stile nordico, già definita "la risposta danese a Ikea". Per l’apertura di Ravenna l’azienda cerca un vice store manager e diversi assistenti alle vendite. "Per festeggiare– si legge in una nota –

l’arrivo della catena danese, nota per le sue proposte di Scandinavian sleeping & living, è stata organizzata una vendita straordinaria, valida fino all’19 febbraio, con sconti fino al 75% su più di duemila articoli all’interno della selezione di prodotti per la casa, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto. E per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%".