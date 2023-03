Apre la nuova ’Officina ceramica’ di Andrea Kotliarsky

Sarà inaugurata domani, in pieno centro storico, la bottega ceramica di Andrea Kotliarsky, da

pochi giorni trasferitasi con un nuovo progetto nei nuovi locali in via Barilotti 3, traversa di piazza della Libertà, al lato del Duomo.

Officina Ceramica Faenza questo è il nome del laboratorio artistico dove la ceramista originaria dell’Argentina che da anni ha scelto di vivere a Faenza, lavora e propone le sue creazioni. Kotliarsky ha i strutturato Officina Ceramica Faenza come uno spazio nel quale tenere corsi e dove poter esplorare la propria creatività, sviluppare abilità artistiche e apprendere l’arte della ceramica."Obiettivo del nuovo progetto – spiega la ceramista – è fare di Officina Ceramica Faenza uno spazio vivo di idee, un luogo nel quale l’ispirazione e la collaborazione possano fiorire.

Tante le collaborazioni già in programma come quella, ad esempio, con ’associazione ‘Fatti d’Arte’; e ‘Latte project‘ all’interno de ‘Sorelle Festival’ Durante l’inaugurazione dei nuovi locali, in programma domani alle 18, sarà proposta la mostra ‘Me, myself and I: esposizione collettiva con me stessa, tutte le mie

personalità’. Dopo i saluti istituzionali, brindisi e buffet. Info www.officinaceramicafaenza.it.