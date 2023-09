Apre la personale di Salvatori

Alle 18, presso la chiesa del Suffragio di Bagnacavallo, apre la mostra ’Sono come pensieri dal piede pesante, hanno il piede pesante anche se abitano il cielo’, dello scultore ceramista Andrea Salvatori.

L’esposizione era stata inizialmente pensata in stretto legame con il tema del paesaggio attorno al quale verte la proposta culturale della città di Bagnacavallo fino al 2024. Gli eventi catastrofici di maggio hanno però costretto a un ripensamento del progetto: a causa dell’allagamento del laboratorio dell’artista solarolese, infatti, la produzione delle grandi ceramiche costituite da vasi e sculture – trovate, assemblate e trasfigurate poi in una sorta di albericolonne – frutto dei suoi ultimi mesi di ricerca, si è dovuta interrompere prima di essere completata. La mostra ha quindi cambiato pelle: non essendo stato più possibile allestire il bosco di ceramiche immaginato sarà ora possibile ammirare, a fianco dell’unico esemplare realizzato e non distrutto dalle acque, alcuni dei lavori tra i più iconici e riconoscibili del lavoro di Salvatori, in un originale percorso tra porcellane kitsch, dissacratorie e ready-made.

Nuovi e vecchi lavori si affiancano a suggerire storie con i accostamenti pensati, fatti non solo di ceramiche ma anche di una nuova serie di lavori a inchiostro. Ci sarà uno spazio dedicato ai ’melma monsters’, mostriciattoli realizzati a più mani in un atto volto a esorcizzare, con l’uso del fango entrato nello studio di Salvatori, il trauma dell’alluvione, la paura.

Mostra aperta fino al 5 novembre nei seguenti orari: sabato e domenica: 10-12 e 16-19; dal 28 settembre all’1 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23; domenica 10-23. Ingresso gratuito.