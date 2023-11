Apre l’Esselunga, servono 25 ausiliari alla vendita

Si cercano 25 ausiliari alla vendita, scadenza dell’offerta il 20 novembre.

Per una nuova apertura di un supermercato Esselunga a Ravenna, prevista per l’estate 2024, l’azienda è alla ricerca di 25 figure professionali da inserire nell’organico della struttura ravennate. In seguito all’assunzione è previsto un periodo di formazione presso altri punti vendita in Emilia, con alloggio a carico dell’azienda. Si ricercano – a norma di legge la ricerca è rivolta ad ambo i sessi – candidati dinamici, portati alla relazione con il cliente. È necessario il possesso della patente di guida di categoria B.

Viene richiesta la disponibilità al lavoro nei giorni festivi. È considerato titolo preferenziale un diploma di scuola media superiore e l’essere automuniti.

Il tipo di contratto di lavoro offerto è a tempo determinato. L’orario di lavoro proposto offre la possibilità di part time o full time, con un impegno anche domenicale.