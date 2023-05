Apre una filiale Adhr Si cercano 40 figure

Taglio del nastro oggi per la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro Adhr Group, in piazza dei Martiri della Libertà 18A a Faenza. La filiale apre i battenti con un’immediata ricerca di una quarantina di figure da impiegare in aziende del territorio, non solo faentine ma anche con sedi nei Comuni di Forlì e di Imola. Le imprese per le quali è attiva la ricerca operano principalmente nel comparto legato alla ceramica, all’automotive, alla nautica, al metalmeccanico in generale e al settore dell’arredamento e della lavorazione del legno. Per candidarsi si può scrivere a [email protected]