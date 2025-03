Aprì il primo american bar della costa. Il premio ‘Batani’ a Peppino Manzi

È stato premiato mercoledì pomeriggio, all’interno della manifestazione ‘Riviera in Fiera’ nei Magazzini del Sale di Cervia, il pioniere dell’american bar, l’85enne Peppino Manzi. A lui il prestigioso riconoscimento in occasione della seconda edizione del premio ‘Gianni Batani’. Alla consegna erano presenti, oltre agli organizzatori, lo storico Renato Lombardi, Luciana Batani e il sindaco di Cervia Mattia Missiroli.

Manzi, famoso barman cervese, un pioniere del turismo di Milano Marittima, nel 1969 – quando la riviera adriatica si apriva al turismo di massa e quando nascevano in gran numero gli alberghi, i locali, i negozi, quando la gente era ancora abituata a frequentare le gelaterie – aprì il ‘Cluny’, il primo american piano bar della costa. Ottenne subito un gran successo per la sua atmosfera elegante e sofisticata, il suo servizio e i suoi cocktail fino a diventare in breve tempo il locale più esclusivo di Milano Marittima. Manzi ha iniziato a vent’anni partendo per l’Europa e lavorando nei maggiori alberghi e bar di Francoforte, Zurigo, Ginevra, Londra e Cortina imparando il mestiere ma anche le lingue. E poi l’idea di aprire il ‘Cluny’, dopo aver girato l’Europa e avere capito che nella sua città non c’era uno di quei bei locali che aveva incontrato all’estero. E da lì l’avventura è iniziata, insegnando a bere nella giusta misura e in compagnia, in una atmosfera elegante. All’epoca erano Negroni, Alexander e Gin Fizz a farla da padrone tra i turisti. Al ‘Cluny’ ci si andava per apprezzare l’atmosfera e il servizio. L’etica era quella di ospitare i clienti con la grazia suggerita dalla sua famiglia.

Tra i clienti celebri, da Peppino Manzi sono stati serviti Nunzio Filògamo, Carla Fracci, Pippo Baudo, Ave Ninchi, Adriano Celentano e Barbara Bouchet. E poi la musica, altro elemento fondamentale del successo di Peppino Manzi e del suo locale. La musica era discreta e al piano si alternavano artisti come Nigel Thomas, Checco dei Giganti, Renato Mattarelli, tutti molto apprezzati anche dagli stranieri. Poi inizia a cambiare il turismo, arrivano gli street bar e comincia la nuova epoca di Milano Marittima – che oggi non piace a tutti perché avrebbe tolto il posto a quel volto glamour e chic degli anni in cui il ‘Cluny’, e altre attività storiche, rendeva la città giardino un luogo unico e magico. La storia del locale finisce nel 2004, quando il locale chiude ma Peppino Manzi e quelle serate a Milano Marittima restano ancora nei ricordi e nei sogni di tanti. Nella carriera di Manzi, anche vent’anni da insegnante all’istituto alberghiero, una lunga bibliografia, corsi per albergatori e turisti. La spilla più importante, ad ogni modo, resta quella di avere contribuito a fare la storia di Milano Marittima. Ecco perché, a lui, un riconoscimento così importante.

Ilaria Bedeschi