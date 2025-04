‘Aprile in rosa’, le iniziative

L’associazione Donne protette promuove ‘Aprile in rosa’, serie di iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori al seno. Martedì 8 aprile alle 20.30 al Salone estense della Rocca di Lugo ci sarà il convegno ‘Pensavo non mi capitasse - prima e dopo l’intervento al seno’, per la divulgazione dell’importanza dello screening al seno, per parlare delle nuove tecnologie diagnostiche e cure, del supporto psicologico.

Lunedì 14 aprile alle 19 ci sarà una camminata dal parco delle Lavandaie. Il percorso è di 4 km e i proventi della camminata (per cui viene richiesto un contributo minimo di 5 euro) saranno utilizzati per l’acquisto del casco refrigerante contro l’alopecia da chemioterapia in favore dell’oncologia di Lugo. Al termine della camminata ristoro con piadina e salsiccia.