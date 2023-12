"Apriremo un confronto con associazioni e Cooperativa bagnini"

Si stringono i tempi per la Direttiva Bolkestein e la messa a bando delle concessioni balneari. E anche la giunta di Cervia ha discusso ieri la questione. Due gli obiettivi principali: ‘sfruttare’ il margine di libertà lasciata ai Comuni nella definizione dei criteri per l’evidenza pubblica per l’assegnazione e iniziare a dare alcune indicazioni di massima certe sia a chi già una concessione l’ha sia a chi è interessato a partecipare alle procedure pubbliche. Insomma, in un vetro abbastanza appannato con i tempi che corrono richiesti dall’Europa, serve fare un po’ di chiarezza. Ad anticipare qualche punto della delibera riguardante il Comune è l’assessora Michela Brunelli che detiene la delega al demanio. "In assenza di normative statali noi riteniamo che sia valida la proroga al 2024, ma nel mentre ci attiviamo per individuare i criteri per avviare i bandi. Inizieremo quindi un percorso di condivisione con le associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini per individuare i criteri che saranno alla base dei bandi. La normativa contiene dei criteri di massima; attingeremo da quella ma continueremo un confronto costante anche con gli altri Comuni. Al momento ci sono certamente grossi nodi: il tema del risarcimento alle imprese, del loro valore che può passare da un soggetto ad un altro, il tema del canone demaniale che - seppure stabilito dal demanio centrale - una parte della giurisprudenza dice che occorre rivedere quella parte. L’auspicio di tutti è che il Governo prenda in mano questa partita e indirizzi i bandi. Serviranno ancora mesi".

Ilaria Bedeschi