Aprono l’Archivio della Famiglia Pignatelli e il Museo Casa Bendandi

L’Archivio della Famiglia Pignatelli nella Sacrestia della Chiesa di S. Agostino e il Museo Casa Bendandi di Faenza apriranno gratuitamente le porte domani, per la IV edizione di ’Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro’, evento organizzato dall’Associazione dimore storiche Italiane.

A Faenza, nella Sacrestia della Chiesa di S. Agostino, sarà possibile osservare da vicino l’Archivio della Famiglia Pignatelli, che racconta la storia europea della famiglia, capace con i due suoi rami di avere fortuna in giro per il continente. Le visite avranno la durata di circa un’ora e osserveranno i seguenti orari: 9.30, 11, 14.30 e 15.30.

Il Museo Casa Bendandi a Faenza è situato nell’edificio che fu l’abitazione di Raffaele Bendandi, appassionato di sismologia. All’interno, oltre alla vasta biblioteca, vi sono alcuni esempi di sismografi artigianali, ancora oggi funzionanti, e il ‘planetario fisso‘ dipinto sulla volta della cantina dal padre francescano Giovanni Lambertini. Sarà possibile effettuare la visita previa prenotazione con messaggio su WhatsApp al numero 338-8188688. Al pomeriggio senza prenotazione, invece, alle 16.30 e alle 18.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie delle visite alle dimore prescelte consultare il sito: www.associazionedimorestoricheitaliane.it.