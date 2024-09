Apros, nuovo stabilimento per la selezione delle sementi

La cooperativa Apros, inaugura oggi, alle 16.30, il nuovo stabilimento di selezione sementi di erba medica a San Pietro in Campiano, in via Riccardo Campagnoni 7. "Con questo progetto, grazie anche alla collaborazione con Mediterranea sementi, vogliamo dare ancora più valore alle produzioni dei soci, arrivando in fondo alla filiera di produzione del seme – spiega il presidente di Apros Antonio Rossi".

Il programma della giornata prevede alle 16.30 una visita guidata allo stabilimento a cui seguirà, alle 17.30, la cerimonia di inaugurazione a cui interverranno il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Presidente di Legacoop Agroalimentare Cristian Maretti e il responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Romagna Stefano Patrizi. Alle 19 verrà servito un aperitivo.

Apros è una cooperativa del gruppo LegaCoop Romagna, fondata nel 1972, leader nella moltiplicazione del seme di Erba medica, con oltre 10.000 ettari di seme in certificazione ufficiale all’anno. Dal 2011 risulta iscritta nell’elenco regionale Emilia Romagna quale unica O.P. nella sezione sementi foraggere. La cooperativa opera anche nei settori, bieticolo – saccarifero ed agro – energetico, con la mission di valorizzare le produzioni conferite dagli oltre 500 soci.