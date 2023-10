"Aquagreen è un’opportunità. E sui fiumi si interviene comunque"

In relazione al Progetto Aquagreen che l’Unione della Romagna faentina ha deciso di candidare al bando europeo Eui_Ia, Iniziativa urbana europea Azioni innovative, oggetto anche di consultazioni del Sindaco Isola a Bruxelles, interviene il vice sindaco Andrea Fabbri per alcune precisazioni. "Il progetto è in fase di candidatura e dunque quindi ancora da elaborare nei contenuti. Per questo l’amministrazione, a oggi, non aveva dato alcuna comunicazione ufficiale né a mezzo stampa, né tanto meno ai cittadini e ai loro rappresentanti, a partire dai comitati. Nel caso dovesse essere ammesso non potrà comunque vedere la luce prima di qualche anno. Nonostante sia un’importante opportunità, il progetto non è alternativo alla messa in sicurezza degli argini dei corsi d’acqua e al rifacimento delle reti fognarie che restano comunque le priorità, interventi a carico degli enti pubblici. Se il progetto dovesse essere approvato attingeremo infatti a risorse aggiuntive per azioni di messa in sicurezza futura che diversamente non sarebbero in alcun modo disponibili".

Fabbri specifica che contenuti e azioni saranno comunque discussi con i cittadini delle aree alluvionate: "È con loro che abbiamo scelto di lavorare, e questo non solo per gli interventi di urgenza del breve periodo ma anche per sui percorsi per ripensare la sicurezza idraulica del territorio nel futuro, e questo bando europeo riguarda il futuro. L’indicazione generale è di tenere monitorate tutte le possibilità di finanziamento sulla messa in sicurezza del territorio. Visto la scarsità di risorse oggi disponibili e la necessità di ripensare la città nel medio e lungo termine, non possiamo permetterci di perdere nessuna occasione di finanziamento per interventi che abbiano l’obiettivo di rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici attraverso soluzioni innovative integrate tra loro"