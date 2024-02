Archeologia del paesaggio domani al museo NatuRa

Il Museo NatuRa e il Centro visite del Parco del Delta del Po saranno sede di un incontro sull’Archeologia del paesaggio nelle aree umide del Ravennate, in collaborazione con l’associazione Amici di Olindo Guerrini, Museo NatuRa-Centro Visite del Parco del delta del Po di Sant’Alberto e il Centro di Studi sulla Romandiola nord occidentale. Nel corso dell’evento verranno presentati i risultati delle ricerche archeologiche svolte negli ultimi due anni nelle pianure a nord di Ravenna. Appuntamento domattina presso il Museo NatuRa di Sant’Alberto-Centro visite del Parco del Delta del Po, dalle 10 in poi con un’introduzione del prof. Leardo Mascanzoni, per poi lasciare posto alle presentazioni di Marco Cavalazzi (Università̀ di Bologna), Michele Abballe (Università di Venezia), Paolo Maranzana (Università del Bosforo-Turchia) e di di Sara Morsiani (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), con un focus sulle recenti ricerche archeologiche e le attività di tutela nel territorio di Sant’Alberto. Info: 0544 528710.