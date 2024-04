Archeologia industriale. Quale futuro per i colossi? : "Sigarone, ritirati i progetti. Erano molto invasivi"

Rigenerazione della Darsena e salvaguardia di quei siti di archeologia industriale che hanno fatto la storia secolare della città: un processo complesso, lento, che comporta riserve finanziarie enormi, in movimento da oltre vent’anni e in cui la parte privata è preponderante rispetto a quella pubblica. Un processo che, è sotto gli occhi di tutti, procede solo sulla destra del Candiano, lungo via D’Alaggio-Boldrini-Cavalcoli, mentre a sinistra, lungo via Antico Squero e via Eustachio Manfredi non è mai partito. Insomma, a quindici anni dalla stesura del piano urbanistico comunale per la Darsena, denso di progetti che mettevano insieme le due sponde del canale in una armonia fra conservazione, ristrutturazione e parchi archeologici, edilizia residenziale e commerciale, grande parco pubblico, la realtà è che solo in destra canale molto si è mosso, altro entro l’anno si muoverà (il riferimento è per l’ex area Cmc, purtroppo non per l’ex Sir, ovvero il Sigarone, dove tutto è fermo, come vedremo) e il Comune ha raggiunto molti degli obiettivi prefissati.

Dice il sindaco Michele de Pascale: "Per le aree lungo via Antico Squero dove si trovano l’ex Mosa e l’ex Montecatini non è stato presentato mai alcun progetto. E così pure per gli ex Silos Granari del Candiano, all’inizio di via Manfredi. D’altronde intervenire su quegli opifici, parti dei quali sono classificati di ‘archeologia industriale’, comporta inevitabilmente investimenti enormi. E allora, va da sé, un progetto che sia economicamente remunerativo per un privato inevitabilmente andrebbe a sacrificare l’aspetto conservativo, e non passerebbe. Per questo ritengo che al momento ci si debba concentrare sui progetti per l’area di destra del porto canale dove peraltro da anni il Comune e i privati stanno intervenendo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Poi, una volta conclusa questa parte, ci si si potrà occupare di quella di via Antico Squero".

Il fatto è che se lo scorrere del tempo potrebbe non incidere molto sulla conservazione di stabilimenti come l’ex mangimificio Mosa e i Silos Granari, comunque abbandonati già da qualche decennio, diverso è il discorso per il manufatto più interessante dell’ex Montecatini, la ‘cattedrale di legno’ così nominata per via della struttura, pareti e tetto a tre navate, costituita da colonne e travi tutte in legno che ormai da cinque anni si presenta nella sua scheletricità dopo che il rivestimento e il tetto, dove l’amianto abbondava, è stato rimosso dalla proprietà su intimazione del Comune e l’intera struttura è ora quindi in balia degli agenti atmosferici. Torniamo a questo punto al lato di via D’Alaggio e in particolare alla vastissima area dove è la storica sede della Cmc (il cui fabbricato rientra fra i beni di interesse storico) e la contigua area della ex Sir (Società interconsorziale romagnola) che fino agli anni 80 produceva fertilizzanti, il cui magazzino (il Sigarone per la sua forme paraboloide), costruito nel 1956, su disegno dell’architetto ferrarese Elio Segala ispirato dalle opere di un architetto di fama dell’epoca, Pier Luigi Nervi, è un interessante esempio di bene storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

"Per quanto riguarda il ‘Sigarone’ si riparte da zero – afferma il sindaco – perché Conad e Cia hanno ritirato il progetto"; come è noto si trattava di una iniziativa imprenditoriale a carattere commerciale e residenziale. "Devo dire che si trattava di un progetto che dal punto di vista estetico era molto interessante, a me piaceva, ma era invadente nei confronti del manufatto perché incideva parecchio sulla visibilità delle sue caratteristiche. Per chiarezza aggiungo che si trattava di un intervento che ho ereditato quando sono stato eletto sindaco". Proprio in virtù dello stop a quel progetto De Pascale lancia l’idea per un ripensamento da parte di Conad sull’utilizzo del ‘Sigarone’. "Diciamoci la verità, al di là della conservazione e ristrutturazione, quell’immenso magazzino avrebbe costi proibitivi sul fronte del riscaldamento per fini di uso pubblico, mentre la Soprintendenza non autorizzerebbe mai interventi all’interno. Detto questo perché non utilizzare quell’enorme spazio coperto lasciandolo aperto, come una pubblica piazza al riparo dalle intemperie? La proprietà potrebbe intervenire con una conservazione leggera e poi cedere il bene al Comune". Nell’ambito ovviamente di un più ampio accordo fra ente pubblico e una società privata che a Ravenna ha moltissimi interessi. L’ultimo e più importante dei quali è il progetto che Conad ha presentato per l’area della Cmc, da poco acquistata, dove sorgeranno un superstore Conad e altre strutture commerciali, oltre che interventi residenziali (è evidente la traslazione in questa area del progetto originario relativo al ‘Sigarone’).

Dice il sindaco: "Entro l’anno mi auguro che dal punto di vista formale tutto sia concluso e che quindi la proprietà possa partire con i lavori. Qui è in campo un imprenditore, Conad, che investe decine e decine di milioni in un intervento che andrà a trasformare completamente questa immensa zona dove sorgeranno anche aree verdi e aree per lo sport, forse ancora a Ravenna non si ha un’esatta percezione di come inciderà su questa parte della Darsena, e che interesserà anche la conservazione e recupero della storica sede della cooperativa. Ecco perché, come dicevo prima, è bene concentrare tutte le risorse su questa parte del Candiano".

Carlo Raggi