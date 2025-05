Architetti, Frontali presidente

Si è svolto lunedì 19 maggio l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori della provincia di Ravenna, presso la sede dell’ente in via Antonio Zirardini, 14.

Le votazioni, conclusesi il 17 aprile scorso, hanno visto l’elezione al secondo turno degli 11 candidati e candidate (eletti da 368 su 646 aventi diritto) che oggi sono diventati ufficialmente il nuovo Consiglio dell’Ordine, in carica fino al 2029: Cristina Benghi, responsabile del Servizio Edilizia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Angela Maria Berdondini, libera professionista, Bianca Maria Canepa, già consigliera nello scorso mandato, Tiziano Conti, libero professionista, Luca Frontali, già presidente nel mandato 2017-2021, Caterina Fuchi, già componente del Consiglio di Disciplina nel mandato 2021-2025, Valentina Mazzotti, Paolo Morsiani, liberi professionisti, Paola Sanapo, Francesco Spendio, Supremo Massimo Zaccherini, già consiglieri nel mandato 2021-2025.

Nell’occasione sono state anche assegnate le cariche. La presidenza va Luca Frontali, libero professionista in forma associata, già presidente dell’Ordine dal 2017 al 2021 e consigliere dal 2009 al 2017; il ruolo di Tesoriera va a Paola Sanapo, che aveva ricoperto questo ruolo anche nel mandato precedente, quello di Segretario a Valentina Mazzotti. Si è svolto poi il primo consiglio, in cui ognuno ha ribadito l’intenzione di lavorare per avvicinare gli iscritti alla vita dell’Ordine.

Luca Frontali ha voluto ringraziare la presidente uscente Rita Rava per il suo operato,