Architettura dalla terra al mare In mostra i progetti di Ceccarelli "Fonte di ispirazione per i ragazzi"

Curiosità è la parola che più di tutte è stata pronunciata ieri alla sala Muratori della Classense durante la presentazione della mostra ‘Epaminonda Ceccarelli-L’uomo e il progettista-Architetture e di terra e di acque’. A partire dal figlio dell’ingegnere ravennate, Giovanni Ceccarelli. "È stato curioso di sapere, di imparare fino alla fine" ha detto emozionato di fronte a una sala gremita. "Mio padre - ha aggiunto - amava i giovani e questa mostra sarà fonte di ispirazione per loro". La figura di Epaminonda Ceccarelli, ‘Nanni’, è stata tracciata da una serie di testimonianze dirette e indirette. Era presente anche il nipote Tommaso. "Avevo 14 anni quando è morto - ha detto - ma è stato per me una figura di riferimento. E ringrazio la Classense per averci fatto conoscere oltre 50 sue opere di quando era molto giovane che non conoscevamo".

La mostra ricostruisce la biografia e i lavori dell’ingegnere ravennate. Tra i progetti di edilizia abitativa c’è l’edificio all’angolo tra via Pasolini e via Cavour che vinse nel 1962 un premio nazionale di architettura. Un’opera lodata da riviste internazionali perché testimonianza di un’architettura capace di aderire alla poetica del Brutalismo, rilettura del Razionalismo in architettura attraverso la capacità espressiva di nuovi materiali come era allora il cemento armato.

"Lo definirei un progettista a tutto tondo - ha detto Piera Nobili, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti - e un intellettuale. Oggi siamo stati costretti a diventare tutti specialisti e si è persa quella cultura che ti consente di interpretare la realtà per ciò che è. Era un innovatore, non solo nei materiali, ma nella forma e nella composizione. Non l’ho conosciuto ma l’ho immaginato come un progettista animato da una forte curiosità". Matteo Plazzi, vicepresidente del Circolo velico ravennate e grande esperto di vela internazionale, ha ricordato come la sua passione per la barca sia nata grazie a ‘Nanni’ Ceccarelli. "Avevo cinque sei anni - ha raccontato - ed ero amico di Giovanni, il padre gli aveva regalato un Optmist e ci salivo anche io. Anni dopo nel suo studio lo osservavo lavorare, ma avevo timore di chiedere per paura di disturbarlo. Era capace di stimolare la curiosità nelle persone". Di curiosità ha parlato anche Antonio Vettese, direttore di Yacht Design: "Progettava all’insegna dell’innovazione, cercando di capire cosa stesse accadendo nel mondo. Si sentiva l’enorme passione per il mare". Ha chiuso gli interventi l’architetto Paolo Bolzani che con Epaminonda Ceccarelli ha anche lavorato.

La mostra è divisa in due sezioni, una dedicata alle opere di terra e una a quelle di mare, dalle prime abitazioni a Ravenna fino alle sedi industriali. In campo nautico Epaminonda Ceccarelli ha disegnato di tutto: dal piccolo EC17 Mosquito fino ai sedici metri del Searif 55.

Annamaria Corrado