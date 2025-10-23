Architettura e consenso: "Il Razionalismo in Italia"

"L’architettura come elemento fondamentale per il consenso al regime fascista. Del resto, l’Italia aveva fame di stazioni, edifici pubblici, colonie e il regime pensò bene di costruirle affidando a questi edifici un preciso messaggio comunicativo di potenza". Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea, presenta alle 18.30 a Ravenna – per iniziativa di Tessere del 900, prenotazioni a info@tesseredel900.it – il suo libro ’Una Capitale per l’Italia. Per un racconto della Roma fascista’ edito da il Mulino di Bologna e vincitore del Premio Viareggio Rèpaci 2025 nella sezione Saggistica. E lo fa nell’edificio simbolo dell’architettura fascista ravennate che è la Casa del Mutilato in piazza Kennedy e nel Salone dei mosaici in cui campeggiano cinque pannelli a mosaico, nati con intento celebrativo del regime fascista. I mosaici furono realizzati tra il 1940 e il 1941, su cartoni dei pittori Antonio Giuseppe Santagata e Giovanni Majoli per rendere omaggio allo spirito combattentistico della prima guerra mondiale e glorificare le guerre combattute dal Regime fascista.

Professor Galli della Loggia, perché questo interesse sugli edifici realizzati in epoca fascista?

"Perché il fascismo ne ha fatto la sua immagine e hanno rappresentato un elemento non secondario del consenso. Ogni giorno i cittadini li vedevano e ne immaginavano la forza".

Immobili che hanno resistito al tempo fisico e politico…

"È stato lo stile del modernismo novecentesco e questo è riconosciuto da tutti. A me piacciono molto e sono una delle pagine più importanti dell’architettura del Novecento italiano. Basti pensare al Foro Italiano a Roma e all’Accademia di scherma di Luigi Moretti. Non sarà un caso se poi Moretti ha realizzato il palazzo del Watergate a New York. Soprattutto negli edifici pubblici, a partire dagli uffici postali, vediamo spessissimo impiegati architetti di alto livello, che avevano recepito gli spunti internazionali del razionalismo, basti pensare a Giuseppe Terragni".

La Repubblica non ha poi seguito questa impostazione, non si è intestata alcuna realizzazione…

"Il regime democratico non si è intestato né edifici né opere, non ha messo simboli su nulla. E quando ha realizzato il miracolo dell’autostrada che univa il nord e il sud dell’Italia l’ha chiamata autostrada del Sole. Poteva chiamarla ‘autostrada della Libertà’. E, sbagliando, non l’ha fatto. Avrebbe dato un segnale preciso agli italiani".

Roma è un po’ il simbolo degli edifici razionalisti, ma tutte le città ne sono punteggiate. In questo Mussolini non seguì Hitler…

"Fino alla metà degli anni 30 no, non lo seguì. Poi venne invitato in Germania e si accorse delle grandi edificazioni tedesche e il razionalismo tese a virare verso il monumentalismo. Il problema è che in Germania gli edifici pubblici c’erano, il Paese li aveva tutti, l’Italia no. Hitler fece edifici dimostrativi, ma non aveva bisogno di costruire la rete di immobili pubblici che serviva all’Italia. L’architettura nazista non era artisticamente di qualità, puntava solo al pomposo, al gigantismo. Diciamo che con l’Eur Mussolini cede un poco al monumentalismo, ma gli architetti italiani ci mettono comunque del loro".

Giorgio Costa