Architettura ’liberty’ Inaugurata nel 1938

Costruita fra il 1926 e il 1932, la Colonia fu realizzata come monumento ai Caduti della Grande guerra. Fu poi inaugurata nel 1938. Pregevole esempio di architettura liberty, l’edificio dispone di un grande parco. Fu poi ospedale e colonia, ma è abbandonata da anni. E bisognosa di lavori di consolidamento e di restauro. Il finanziamento ministeriale di 3,7 milioni dovrebbe servire per trasformare la Colonia in un centro studi e di documentazione universitario. Dopo due anni nel ’limbo’ per il progetto, il ministero ha ora ceduto l’onere di appaltare e dirigere i lavori al Comune di Faenza.