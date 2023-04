Architettura, menzione d’onore al progetto Darsena Pop Up

L’Ordine degli Architetti di Ravenna, assieme agli altri Ordini regionali, ha partecipato nei giorni scorsi agli eventi del festival ’Rigenera-Circolare’ sul territorio: una serie di iniziative che hanno unito Ordini, architetti e cittadini per parlare di architettura, qualità del progetto e spazio tra passeggiate, convegni, il premio alla miglior Architettura Emilia-Romagna e lectio magistralis.

Per quanto riguarda il nostro territorio in particolare l’Ordine degli Architetti di Ravenna ha ospitato alla Darsena del Sale a Cervia il premio architettura Er, concorso per i migliori progetti di architettura rigenerativa della Regione. Menzione d’onore è andata a Officina Meme di Ravenna con il progetto Darsena Pop Up per "la capacità di governare un progetto partecipativo, che ha saputo rigenerare un territorio arricchendolo di un nuovo spazio flessibile, economico e al servizio della città". Oltre al Premio architettura ER l’Ordine di Ravenna ha promosso anche passeggiate in Darsena a Ravenna e architetture di Filippo Monti a Faenza, "eventi riusciti che pensiamo di continuare vista la partecipazione per favorire l’incontro e il confronto tra architetti e la comunità alla quale dobbiamo far conoscere e capire l’importanza del lavoro di qualità che gli architetti svolgono".

Nella foto di Fabrizio Zani: Officina Meme Architetti di Ravenna