Archiviata la denuncia dell’idraulico Tarroni

Due ex soci, due lettere anonime. Una storia nella storia nel caso di Pier Paolo Minguzzi - il 21enne studente universitario, oltre che carabiniere di leva a Bosco Mesola, nel Ferrarese, e figlio di una famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine -, rapito e ucciso la notte tra il 20 e il 21 aprile del 1987 mentre rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. Uno dei due soci protagonisti di questo rivolo della vicenda, è anche uno degli imputati: si tratta del 67enne idraulico del paese Alfredo Tarroni assolto il 22 giugno scorso così come i due co-imputati, due ex carabinieri al tempo in servizio proprio alla caserma di Alfonsine: il 58enne Angelo del Dotto di Ascoli Piceno e il 57enne Orazio Tasca, di origine siciliana ma da anni residente a Pavia. Ma se questo fascicolo conoscerà un ulteriore passaggio in appello dopo i ricorsi presentati da procura e parti civili, ieri mattina si è definitivamente chiuso con un’archiviazione il procedimento che vedeva Tarroni (avvocato Andrea Maestri) contro il suo ex socio (un 87enne di Mezzano difeso dall’avvocato Antonio Primiani). Due le accuse che l’idraulico aveva mosso all’87enne: la falsa testimonianza e la calunnia. Per capire perché, bisogna tornare indietro fino al...