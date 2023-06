Archivio Mazzini, capi alluvionati in vendita a prezzi simbolici

Tutto è partito con l’idea di mettere in vendita per beneficenza i 150 capi recuperati dal negozio Mazzini di via Baracca a Lugo. Poi il progetto che ha assunto il nome di ‘S-Macchiati’ è cresciuto e con quello anche il numero dei pezzi messi a disposizione per la raccolta fondi da destinare alle scuole delle città alluvionate. Ora, la quantità di abiti che saranno offerti in vendita negli spazi dell’archivio di ricerca Mazzini, al civico 108 di via Castelletto a Massa Lombarda, nelle giornate del 17 e 18 giugno prossimi – sabato e domenica – sfiora i 4.000 capi, tutti offerti al prezzo simbolico di 10, 20 e 30 euro. Esclusi i 150 capi di negozio, tutti i restanti fanno parte della raccolta di abiti vintage organizzata da Attilio Mazzini nei suoi archivi di ricerca.

"Nessuno degli archivi è stato toccato dall’alluvione – spiega Mazzini –. L’acqua è arrivata a un metro dalla porta ma non ne è entrata neppure una goccia. La gioia che avevo nel cuore si è però infranta quando, due giorni dopo, sono entrato nel negozio di Lugo, in via Baracca. L’acqua l’aveva trasformato in una specie di piscina. L’entrata è a filo con la sede stradale ma poi il negozio si abbassa di alcuni gradini. Dentro si erano accumulati 60 centimetri di acqua. Galleggiava tutto quello che era stato raggiunto: pantaloni, magliette e alcuni abiti. Ho caricato tutto in macchina con l’idea di staccare i cartellini, lavarli e di metterli in vendita a un prezzo simbolico e destinare il ricavato in beneficenza". Ma 150 capi sembravano pochi per ottenere una cifra significativa. "Non ho mai commerciato il vintage – continua Mazzini –. Ma in questa occasione ho deciso di fare un’eccezione e di mettere in vendita alcuni dei capi che conservo da 40 anni". Nei 4.000 pezzi offerti trovano spazio giubbotti e camicie di jeans, camicie over, t-shirt, tute e pantaloni in stile militare. La vendita avrà luogo in uno degli archivi di ricerca, il terzo, che presto sarà ceduto alla vicina Wasp. "Abbiamo scelto le date del 17 e 18 giugno per ricordare l’alluvione che ha travolto l’abitato di Sant’Agata – sottolinea Mazzini –. Nell’occasione allestiremo anche una parete in cui offriremo consigli per personalizzare i capi". La vendita avrà luogo dalle 9 alle 19 al coperto in caso di maltempo, o in una soluzione mista – internoesterno – se splenderà il sole.

m.s.