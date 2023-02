Archivio storico, ricerca digitale dei soldati morti

L’Archivio storico del Comune di Cervia ha una nuova sezione nelle pagine istituzionali. Grazie al lavoro di Simone, studente di Storia e tirocinante in archivio, che ha confrontato dati e fascicoli dei 219 caduti cervesi della Prima guerra mondiale, è stata realizzata una guida che consente, per ciascuno di loro, di poter cercare e trovare i loro nomi e notizie sulle circostanze della loro morte. La guida è scaricabile nella sezione apposita nel sito www.comunecervia.it. L’obiettivo è cercare di restituire la memoria di questi soldati e ricostruire un pezzetto di storia delle loro famiglie. La ricerca ha permesso di individuare i nomi di 219 caduti confrontando i dati riportati sulle lapidi commemorative presenti sul territorio comunale con documenti disponibili per la consultazione presso l’Archivio storico comunale di Cervia. Alle informazioni così raccolte sono state aggiunte le annotazioni su materiali digitalizzati disponibili online, cioè i fascicoli conservati presso il Museo centrale del Risorgimento di Roma e la pubblicazione digitalizzata dell’Albo d’oro ufficiale dei caduti nella Grande guerra. Alla fine è stata elaborata una tabella riassuntiva che permette di confrontare per ciascun caduto la disponibilità di notizie sulle diverse fonti.

Si deve far notare che, trattandosi di documentazione prodotta in tempi e con finalità diverse, i dati talvolta si ripetono oppure il nome del caduto compare solo in una delle fonti consultate. Analogamente anche i dati disponibili per ciascun caduto non collimano necessariamente tra le diverse fonti. Nel corso del tempo saranno aggiunti anche altri materiali. L’archivio storico comunale attualmente è costituito da circa 6700 unità comprendenti pergamene, registri, fascicoli volumi, buste e altra documentazione. La parte più antica, dal 1511 ai primi anni del XIX secolo, è strutturata in una sezione denominata Archivio Antico.

Le carte e i registri restanti documentano l’attività dell’ente a partire dall’inizio del XIX secolo fino al limite temporale del 1971. Oggi l’Archivio storico comunale conserva documenti dal XVI secolo per arrivare agli atti relativi agli ultimi quaranta anni, come stabilisce la normativa italiana in materia di beni culturali. Negli orari di apertura al pubblico il servizio offre assistenza alle ricerche sulla documentazione dell’Archivio storico e sugli altri archivi. Il servizio di informazione è accessibile anche per via telefonica (0544979308) e via e-mail all’indirizzo [email protected] L’accesso al servizio è libero, gratuito e viene effettuato in seguito alla presentazione di una domanda in carta semplice in cui va specificato l’oggetto della ricerca.

Ilaria Bedeschi