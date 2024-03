Arci Prometeo, focus group per giovani

Primo focus group per discutere dell’alluvione nel contesto del progetto Setiserve.it, finanziato dal programma Erasmus+. L’evento si terrà oggi alle 20.45 presso il Circolo ARCI Prometeo (vicolo Pasolini 6 a Faenza). Il focus group è rivolto ai giovani faentini colpiti dall’alluvione o che hanno partecipato come volontari durante questo periodo critico: l’obiettivo principale è quello di condividere esperienze, identificare i bisogni attuali e futuri, nonché trovare soluzioni e risposte collettive in risposta alle calamità naturali. L’incontro, è aperto a chi ha meno di 35 anni, vive o lavora in Romagna, ed è gratuito.