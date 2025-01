Arcieri Bizantini, centro perfetto

Ai Regionali indoor di Scandiano, nel Reggiano, gli Arcieri Bizantini si sono messi in grande evidenza. Fra i master, Marcello Tozzola ha conquistato il titolo di campione regionale di classe nell’arco olimpico e poi ha portato a casa anche il titolo di campione regionale assoluto. Dall’arco nudo sono arrivate 4 medaglie individuali e 3 di squadra. La squadra femminile ha piazzato una doppietta, aggiudicandosi sia il titolo di classe, sia quello assoluto. Dopo l’argento dello scorso anno, Matelda Miolo, Donatella Domini e Sabrina Bandini non si sono fatte sfuggire l’oro. Con Angela Padovani al posto di Sabrina Bandini in virtù del punteggio maggiore in qualifica, il terzetto Miolo-Padovani-Domini ha affrontato in finale il Malin Archery Team.

La gara è stata combattutissima, e vinta 5-4 dalle giallorosse, con shoot off terminato 22-20. Sempre nel settore squadre, nell’arco nudo master maschile, Pizzi-Venturi-Miolo sono saliti sul 2° gradino del podio. Per quanto riguarda l’individuale nessun titolo di classe o assoluto ma comunque diversi podi. Michele Baroncini ha vinto la medaglia d’argento di classe nell’arco nudo, seguito da Matelda Miolo, anche lei argento di classe nell’arco nudo. Per quanto riguarda i master, Simone Pizzi si è classificato al 3° posto. Qualificati anche per gli assoluti, i portacolori degli Arcieri Bizantini sono quasi tutti usciti agli ottavi o ai quarti. L’unico a tenere duro è stato Massimo Venturi che, vincendo 6-0 agli ottavi contro il compagno di squadra Baroncini; 6-4 ai quarti; 7-1 in semifinale con Loris degli Esposti (Castenaso Achery Team). Proprio in finale ha dovuto cedere il passo ad Andrea Canova degli Arcieri del Torrazzo, che ha vinto l’oro per 6-4.

Gli altri piazzamenti: Sofia Fuschini sesta nell’arco olimpico seniores; Carlo Fogliazza, 21° nell’arco olimpico master; Nicola Barlotti, 6° nell’arco olimpico AM; Denis Costantini 4° e Alessandro Ruma 22° nell’arco nudo seniores; Donatella Domini 5° e Sabrina Bandini 7° nell’arco nudo seniores; Massimo Venturi 4° e Loris Miolo 10° nell’arco nudo master; Angela Padovani sesta nell’arco nudo; 4° posto per la squadra dell’arco nudo singolare.