Arcimboldo d’Oro, premiato il ‘Civico 25’

La pizza del ‘Civico 25’ di Castel Bolognese sarà di nuovo premiata. Non smette di ottenere riconoscimenti il prodotto del locale sotto i portici di via Emilia Interna. Dopo che la pizza di Eugenio Iannella nelle scorse settimane è stata giudicata la migliore in provincia di Ravenna secondo il sito internet di recensioni TripAdvisor, ora il ‘Civico 25’ si è aggiudicato due ‘pennelli’, sul punteggio massimo di tre, attribuiti dall’Arcimboldo d’Oro settore pizzeria con la seguente motivazione: "Artista del gusto, custode e ambasciatore di arti antiche, capace di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale".

Un premio, quello ottenuto dal titolare del ‘Civico 25’ di Castel Bolognese Eugenio Iannella, che ha un valore doppio se si pensa alla parabola ascendente del locale nato all’indomani del Covid. Iannella, infatti, nel 2020 lavorava nel reparto amministrazione di una grande struttura di ristorazione di Faenza con un contratto ‘a chiamata’. Originario di Pordenone ma con profonde radici calabresi, con una laurea in Scienze turistiche, dopo aver diretto un hotel nella zona, nel 2017 aveva iniziato a collaborare come consulente per la grossa struttura di ristorazione faentina. Dopo due anni il rapporto di lavoro si modificò in contratto ‘a chiamata’. Durante il lockdown la struttura per la quale lavorava però chiuse due giorni prima della scadenza del suo rapporto di lavoro. I titolari, malgrado l’avessero rassicurato con la promessa di rinnovare il contratto al momento della ripartenza, decisero di non rinnovare il rapporto di collaborazione, decisione che mise in serie difficoltà la sua famiglia, la moglie Lisa Pelloia, e i tre figli.

A quel punto Iannella si rimboccò le maniche, lanciandosi in un’attività a conduzione familiare, il tutto contando sugli anni di praticantato in una pizzeria di un parente dove aveva appreso i segreti della lievitazione per mantenersi agli studi. Così a giugno del 2020, sotto i portici di Castel Bolognese, aprì ‘Civico 25’, hamburgheria e pizzeria gourmet che, dopo tanti sacrifici, è diventato punto di riferimento non solo per i residenti della cittadina lungo la via Emilia. "L’Arcimboldo d’Oro – spiega Iannella – riunisce quelli che vengono definiti ‘artisti della ristorazione’: pizzaioli, chef e pasticceri che, attraverso le loro preparazioni, valorizzano i prodotti del territorio con prodotti tipici locali. Nelle scorse settimane uno dei giudici dell’Arcimboldo, che ovviamente non si è presentato, ci ha fatto visita assaggiando la nostra pizza. Dopo qualche giorno dopo siamo stati raggiunti da una telefonata dell’organizzazione per comunicarci la bella notizia. Successivamente verrà stilata la classifica di tutti i premiati che verrà pubblicata sulla guida a carattere internazionale".

Iannella ritirerà il premio Arcimboldo 2024 il 26 febbraio nel corso di una manifestazione a Napoli. Intanto ieri il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, dopo i due premi conseguiti dal ‘Civico 25’, ha consegnato a Iannella un attestato di congratulazioni.