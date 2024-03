Arco Marina replica al leghista Puntiroli: "Fatto più del dovuto"

La società Arco Marina risponde al consigliere leghista Puntiroli, che ha presentato un’interrogazione sul porto canale. "L’avviso di gara cui si fa riferimento indica che il concessionario deve farsi carico del mantenimento delle quote di navigabilità nel tratto di Porto Canale ricompreso tra la darsena e fino a 30 metri a mare dall’imboccatura di porto". Dal 1° giugno 2021, data di presa in consegna delle aree da parte della società, "ogni anno si è regolarmente provveduto ai lavori previsti anche oltre tale limite di competenza". Dopo le ultime maregggiate "è emersa una diminuzione dei fondali in un tratto che si estende ben oltre il limite di competenza di Arco Marina".