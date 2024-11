Area allagabile a difesa di Faenza. Il Comune dà il via ai lavori

Un’area allagabile a difesa della città di Faenza. Il primo passo verso la realizzazione del progetto sarà l’acquisizione da parte di Palazzo Manfredi, di circa 19 ettari di terreno tra via San Martino e via Cimatti. È quanto pubblicato sul sito internet del Comune nella nuova sezione ‘Diario della Ricostruzione’, un blog curato dagli uffici nel quale sarà raccontato il percorso della ricostruzione del territorio faentino, pesantemente colpito dagli eventi calamitosi da maggio 2023. "In attesa dei piani speciali che consentiranno di ridisegnare la geometria e le protezioni delle zone limitrofe ai corsi d’acqua – si legge nel blog – l’Amministrazione comunale ha deciso di agire con un’opera in autonomia e in linea con gli interventi che le sono permessi". In buona sostanza il Comune realizzerà in assoluta autonomia una serie di interventi finalizzati alla difesa del territorio.

Dopo aver individuato la zona, l’Amministrazione ha avviato le pratiche di acquisizione di circa 19 ettari di terreno tra via San Martino e via Cimatti, per la realizzazione di una vasta area destinata a contenere l’acqua in caso di esondazione del torrente Marzeno. I lavori sono già in corso. Il primo appezzamento, quello al lato di via Cimatti, è stato bonificato, rimuovendo la vegetazione e i circa 50 centimetri di fango depositatosi dopo l’ultima alluvione, quella dello scorso settembre. Nel frattempo, sono partiti i sondaggi geognostici, che permettono di analizzare il suolo in profondità, per conoscerne la sua stratigrafia, e di valutare le sue caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche. Nei prossimi mesi si procederà con le stesse lavorazioni negli altri appezzamenti. Questa nuova opera, una volta completata, sarà in grado di contenere oltre 400mila metri cubi d’acqua, fungendo da ultima barriera a protezione della zona residenziale di via Cimatti. In caso di allagamento, l’acqua in eccesso verrà poi pompata nel fiume Lamone, se le condizioni lo permetteranno, oppure in canali di scolo attigui. Si tratta della principale tra le strutture immaginate a protezione del quartiere Borgo. Il costo dell’opera si attesterebbe sui quattro milioni di euro, finanziati dalla Struttura commissariale. Certamente la più veloce da realizzare, visto che per le casse di espansione occorreranno tempi decisamente più lunghi.

Chiaramente sarà fondamentale il Piano Speciale, come ha ribadito anche il sindaco di Faenza Massimo Isola martedì in consiglio comunale: "Gli interventi mirati, che permetteranno di mettere in sicurezza in modo strutturale la nostra città, passeranno attraverso il Piano Speciale. Vi saranno contenute le misure da sviluppare nel Marzeno e nel Lamone che consentiranno di mettere in sicurezza il territorio e soprattutto verrà specificato cosa dovrà succedere in alcune aree della nostra città. Ci saranno delle aree destinate a contenere volutamente l’acqua in caso di alluvioni, sulle quali ci saranno anche temi di delocalizzazione da affrontare".