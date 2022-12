Area artigianale Previsti lavori per 50mila euro

Buone notizie di fine d’anno. In arrivo quasi 50.000 euro che saranno destinati al forese per alcuni interventi di riqualificazione che partiranno a breve. Nello specifico, infatti, nelle prossime settimane prenderanno avvio alcuni lavori di manutenzione ordinaria dedicati al verde, alla riqualificazione dei marciapiedi e delle banchine che si trovano nell’area artigianale di Montaletto. L’obiettivo degli interventi è quello di ripristinare condizioni adeguate di percorribilità e decoro dell’area nella quale si trovano numerose imprese e magazzini commerciali. "Questo intervento è un primo passo verso la riqualificazione dell’area artigianale di Montaletto" spiega l’assessora alle attività produttive del comune di Cervia, Michela Brunelli. La cifra esatta stanziata è di 48.436 euro; i lavori saranno affidati alla società Deltambiente di Ravenna, all’interno dell’accordo quadro approvato nel 2019 per la manutenzione ordinaria del verde pubblico. Nelle prossime settimane si interverrà su diverse strade e relative parcheggi. Tra queste vengono segnalate via del Lavoro, dell’Artigianato e dell’Industria. In particolare, su via del Lavoro si procederà alla rimozione della vegetazione infestante e saranno sistemati i marciapiedi.

Nelle zone particolarmente deteriorate si realizzerà un nuovo manto stradale. In via dell’Artigianato, invece, oltre alla rimozione – anche qui – della vegetazione infestante saranno ripristinate le pavimentazioni. In via delle Industrie, infine, saranno eliminate le siepi deteriorate del parcheggio e rimossa la vegetazione infestante. "La sistemazione della zona è un preciso impegno che ci siamo presi con le associazioni di categoria e con le realtà economiche dell’area, che hanno partecipato nel 2019 a un percorso partecipativo sperimentale per definire le strategie di valorizzazione e di rilancio dell’area stessa" precisa l’assessora Michela Brunelli. "Interrotto per cause di forza maggiore dovute all’emergenza sanitaria, il confronto e la collaborazione con le associazioni su questo tema è ripreso lo scorso anno proprio per definire le migliori strategie di intervento per riqualificare l’area nella quale si trovano molte e importanti attività economiche della nostra città", conclude. La zona artigianale, infatti, rileva per la concentrazione di attività economiche di diverso tipo che, negli anni, è cresciuta sia per la posizione strategica vicino al centro della città sia per le volumetrie dei locali a disposizione. Ora, si procederà all’avvio di lavori richiesti da tempo i quali dovrebbero, appunto, migliorare la fruibilità e l’estetica dell’area.

Ilaria Bedeschi