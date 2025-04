Area dell’Ortazzo-Ortazzino. L’oasi diventa pubblica. Acquistata dal Parco del Delta per poco più di 500mila euro

I 477 ettari superprotetti delle zone A e B dell’Ortazzo sono passati di proprietà dalla Miura Re spa al Parco del Delta del Po. L’accordo (anticipato dal Carlino un mese fa) è stato firmato due giorni fa e il prezzo pattuito per la cessione è stato fissato in 516mila euro. Di conseguenza viene a decadere l’azione civile promossa a suo tempo dal Parco sul presupposto che l’originaria proprietaria dell’Ortazzo, la Immobiliare Lido di Classe srl, a fine 2022 non avesse notificato al Parco la decisione di vendere l’area così da permettergli di esercitare il previsto diritto di prelazione. In virtù di questa asserita violazione, la presidenza del Parco Delta del Po due anni fa notificò alla Miura Re spa l’esercizio del diritto di riscatto dei terreni fissando in 437mila euro il valore delle aree A e B; posto che la proprietà ha sempre contestato la sussistenza del diritto al riscatto, al Parco, all’inizio del 2024 non era rimasto che rivolgersi al tribunale civile di Ravenna.

Proprio a seguito dell’avvio dell’azione civile, fra le due parti sono iniziati i contatti per una amichevole composizione della vicenda; d’altronde che la originaria proprietà, la Immobiliare Lido di Classe, avesse notificato al Parco l’intenzione di vendere risultava dal fatto stesso che il Parco all’epoca lamentò pubblicamente il mancato intervento finanziario pubblico proprio per procedere all’acquisto: il prezzo fissato da ‘Immobiliare’ era di 580mila euro.

Le trattative si sono protratte per mesi con alti e bassi, poi a inizio 2025 l’accelerata finale per arrivare a pochi giorni fa alla conclusione dell’accordo con la sottoscrizione del rogito a 516mila euro, ovvero di appena 80mila euro superiore a quello indicato dal Parco nella procedura del riscatto e di circa 60mila euro inferiore alla somma incamerata da Immobiliare Lido di Classe nella prima operazione di vendita tre anni fa. Vendita che però non riguardava solo la zona A e B, ma anche i 70 ettari della zona C. Che invece sono sempre rimasti fuori dalle trattative perché ritenuti dal Parco non rientranti nell’esercizio dell’originario diritto di prelazione. Come si sa, quei settanta ettari, a tutela meno rigida, a dicembre scorso sono stati ceduti da Miura Re spa all’operatore turistico ravennate Giorgio Valentini per la somma di 250mila euro. In questi 70 ettari rientra il comparto che mezzo secolo fa era già stato oggetto di lavori, in particolare diversi tracciati stradali che ora sono stati riportati alla luce.

L’area può infatti essere utilizzata per l’esercizio di un turismo naturalistico molto soft. Resta però il fatto che sul futuro delle modalità di utilizzo dell’area inciderà prima o poi, quando sarà resa operativa, la decisione adottata oltre un anno di trasformare quella zona C in zona a tutela rafforzata e quindi zona B. Il passaggio dell’area dell’Ortazzo naturalisticamente più tutelata da proprietà privata a proprietà pubblica chiude un percorso avviato mezzo secolo fa. A fine anni Sessanta l’area era stata acquistata dalla società Immobiliare Lido di Classe ai fini di costruire un imponente villaggio turistico con tanto di porto (porto Gaio era già stato battezzato), progetto urbanistico per il quale aveva ottenuto le autorizzazioni amministrative dal Comune (era l’epoca dei piani urbanistici di cementificazione del litorale). Nel 1975 iniziarono i lavori subito contestati dalle appena nate associazioni Wwf e Federnatura nelle persone di Giorgio Lazzari, Giancarlo Plazzi ed Eros Stinchi che presentarono un esposto alla magistratura evidenziando come l’area fosse sottoposta a tutela di varia natura, anche internazionale (la neonata convenzione di Ramsar). Il pretore Vincenzo Andreucci dispose l’immediato sequestro dell’area e a conclusione dell’inchiesta impose alla Immobiliare Lido di Classe di ripristinare i luoghi e di abbandonare ogni ipotesi di cementificare l’area.

Tre anni fa la Immobiliare Lido di Classe in un’operazione infragruppo vendette l’area a Cpa Real Estate Italy spa; a fine 2023 l’ulteriore passaggio a Miura Re spa, sempre dello stesso gruppo. Nel frattempo la procedura di riscatto avviata dal Parco mandò in fumo il compromesso già firmato per il passaggio di proprietà dell’Ortazzo al gruppo ferrarese Mazzoni, leader nazionale dell’ortofrutta.

