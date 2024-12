Area di pineta rasa al suolo: la prima segnalazione ai Forestali partì dal Comune

Ravenna, 18 dicembre 2024 – Riguardo la vicenda dell’area di pineta rasa al suolo abusivamente a Marina Romea tra febbraio e marzo 2023 - per la quale è stata recentemente emessa una sentenza di condanna in sede penale nei confronti dei responsabili -, il Comune di Ravenna, proprietario dell’area, ritiene opportuno ricordare di essere stato il primo a segnalare la situazione ai Carabinieri Forestali, il 3 marzo 2023, proprio a seguito di un sopralluogo per la redazione del piano di gestione forestale effettuato da dipendenti del Comune di Ravenna e dello studio incaricato.

Da tale segnalazione sono partite le indagini dei Carabinieri Forestali e successive interlocuzioni con il Comune, che ha fornito elementi essenziali per l’accertamento dei fatti; gli stessi elementi sono stati forniti anche al ministero dell’Ambiente a seguito di interrogazione. Per quanto riguarda il danno subito dal Comune quale proprietario dell’area, l’Amministrazione comunale non ha ritenuto che il procedimento penale fosse la sede opportuna nella quale avanzare richieste di parte civile; ha perciò atteso la sua conclusione.

Ora, con la conclusione del procedimento penale, il Comune acquisirà tutti gli atti necessari alle opportune valutazioni, al fine di intraprendere tutte le azioni possibili per salvaguardare l’interesse del Comune stesso. Infine, per quanto riguarda l’intervento di riforestazione, il Comune sta perfezionando in questi giorni l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica.