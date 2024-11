Area di sgambamento per cani, al via i lavori

Sono iniziati in questi giorni a Savio di Cervia i lavori per realizzare una nuova area di sgambamento cani, che sarà completata e pienamente utilizzabile entro la prossima primavera. Si tratta della nona area dedicata agli amici a quattro zampe presente sul territorio cervese e della terza sul forese, dopo quelle realizzate a Cannuzzo e a Pisignano. Fortemente voluta dalla comunità locale, richiesta dal consiglio di zona e dalla Proloco di Savio, che parteciperà alla realizzazione delle opere, l’area verrà localizzata sulla parte ovest del Parco dell’Amicizia che si sviluppa tra la Strada ex statale Romea Nord all’incrocio con via Camane. L’area di sgambamento, che si estenderà per circa 400 metri quadrati, sarà illuminata con due lampioni a Led, dotata di una recinzione metallica, provvista di una zona filtro all’entrata e collegata all’adiacente pista ciclabile mediante una zona pavimentata accessibile anche a portatori di handicap motori.

Per rendere più piacevole la sosta saranno previste alcune panchine in plastica riciclata, oltre a cestini, un cartello monitorio con le indicazioni per una corretta fruizione, una bacheca per facilitare lo scambio di informazioni, il dispenser con sacchetti per la raccolta delle deiezioni e soprattutto una fontanella per garantire il benessere animale. Mentre i servizi comunali si occuperanno della realizzazione dell’impianto di illuminazione, delle opere edili e dell’installazione degli arredi - lavori pari all’importo di 20.000 euro, finanziati dall’amministrazione comunale - la Proloco di Savio eseguirà con una ditta specializzata le recinzioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area. La gestione dei cani all’interno dell’area sarà regolamentata attraverso un adeguato sistema di informazioni su apposita cartellonistica. I proprietari dovranno infatti rispettare le norme nazionali e comunali contenute nei regolamenti locali.