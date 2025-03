"Area di via Malpighi. Serve chiarezza"

"Negli ultimi giorni si è diffusa la voce della possibile apertura di un punto vendita Esselunga nell’area di via Malpighi, dove un tempo sorgeva Villa del Legno. Desidero chiarire, senza alcun dubbio, che quell’area è già stata assegnata a un altro operatore e non è disponibile per l’insediamento di un nuovo supermercato". A scriverlo è Roberta Conti, consigliere Comunale della Lega.

"Alla luce di queste informazioni, è fondamentale che l’amministrazione comunale intervenga per fare chiarezza e confermare la reale destinazione dell’area. La diffusione di notizie non corrette rischia di creare aspettative infondate nei cittadini e nei commercianti. Per questo ho deciso di presentare un’interrogazione consiliare per ottenere risposte certe e ufficiali sulla questione. È doveroso che la città sia informata in modo trasparente sulle decisioni che riguardano il suo sviluppo urbanistico e commerciale. Continuerò a vigilare affinché vi sia la massima chiarezza su queste scelte e affinché ogni decisione venga comunicata in modo corretto e tempestivo ai cittadini".