Area giardini Speyer "Anni di segnalazioni, ma nessuna risposta"

"Esasperati, stanchi, arrabbiati, offesi, delusi". Così si descrivono i residenti della porzione di città intorno ai Giardini Speyer, radunati nel comitato Nuova Isola San Giovanni. "Negli anni abbiamo chiesto incontri alle istituzioni ma non abbiamo mai ricevuto cenni di risposta. Ravenna è una città con grandi potenzialità che non ricordiamo di avere mai vista in uno stato di abbandono così desolante. Solo in viale Pallavicini mancano una dozzina di platani da anni ed anni; via Carducci è stretta e per i ciclisti pericolosissima, soprattutto per via del passaggio degli autobus. Si era proposto di spostare verso il porticato i parcheggi sul lato destro: nessuna risposta. L’asfalto di Viale Farini", prosegue il comitato, "da piazza Mameli alla stazione è ridotta a un colabrodo; la scala sugli Speyer di San Giovanni Evangelista è usata per bere, spacciare, dormire e urinare. Dalla Curia nessuna risposta. Le pareti del liceo Alighieri sono piene da anni di graffiti, orrendi peraltro; le colonne dei portici del condominio Isola di San Giovanni sono toilette a cielo aperto per chi passa il tempo a scolare birre comprate nei negozi lì intorno".

Al civico 50 "i residenti sono stati costretti a mettere della stagnola sotto il portone per arginare almeno un po’ la situazione. E’ un wc open air anche il casotto di metallo dietro i bagni pubblici di viale Pallavicini. Si è chiesto di mettere dei faretti con sensore di movimento e magari una fototrappola, ma anche qui nessuna risposta".

Il sottopasso della Darsena, per quanto riguarda le scale e l’ingresso agli ascensori, "è in totale abbandono. Alla data del 17 luglio gli ascensori sono fermi da ben tre giorni (ieri erano ancora guasti, ndr). Tutto intorno si sono creti spontaneamente ambienti destinati a wc, dormitorio, zona bivacco, fumeria. Il traffico ha raggiunto livelli insostenibili: moto, autobus, camion viaggiano anche di notte, quando lo sferragliare particolarmente rumoroso dei treni merci impedisce di chiudere occhio. E nessuno che rispetti il limite dei 30 orari. In viale Pallavicini si percepisconovibrazioni ai piani alti al passaggio degli autobus nei punti in cui ’asfalto è più dissestato. Per non parlare dei mezzi in contromano, contro i quali abbiamo invano chiesto nuova segnaletica orizzontale", conclude il comitato. "Un ringraziamento va alle forze di polizia, che svolgono al meglio le loro funzioni".