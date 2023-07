Area liberale: "Abbattimento dei pioppi dissennato"

Al coro di coloro che chiedono di preservare i 22 alberi che saranno abbattuti per lasciare spazio, nella zona di Largo Corelli a Lugo, alla nuova scuola per l’infanzia ‘La Filastrocca’ si aggiunge la voce di Area Liberale. Attraverso il suo referente comunale, Giulio Drei, il gruppo politico "esprime contrarietà alla scelta scellerata della giunta Ranalli nel cementificare l’area verde di Largo Corelli". Il progetto da tre milioni di euro fa parte del Pnrr e punta a creare un polo dell’infanzia. "Uno dei parametri che contribuiscono a determinare la qualità della vita, in un Comune, è la presenza di aree verdi – spiega Drei –. A Lugo, grazie a una politica dissennata, seguita dagli amministratori, le aree verdi invece di crescere diminuiscono, perché vengono distrutte. È il destino stabilito per l’area verde di Largo Corelli, dove due terzi della stessa sarà cancellata, per fare posto alla costruzione di una scuola materna, trasferita dalla sua attuale sede. Così ha deciso la giunta del sindaco Ranalli, incurante delle proteste di molti cittadini e dei residenti nella zona, informati della scelta quando i giochi erano già stati fatti. Sui 30 alberi ad alto fusto, presenti nell’area, ben 22 saranno abbattuti per fare posto alla edificazione della scuola materna. Il sindaco dichiara che saranno piantati dei nuovi alberi, ma quanto tempo ci vorrà perché raggiungano le dimensioni di quelli abbattuti?".

Secondo Drei, l’attuale amministrazione ha trascurato la valutazione di due aspetti importanti. "Il primo – spiega - è relativo al fatto che esistevano, anche in zona, altre aree che avrebbero potuto ospitare il trasferimento della scuola materna, senza cancellare l’area verde di Largo Corelli. Il secondo è relativo al deprezzamento che subiranno le abitazioni che si affacciano sull’area verde di Largo Corelli, a seguito dell’insediamento della scuola materna, lì trasferita – è la personale valutazione di Drei – . Da notare infine che il tutto avviene nell’imbarazzato silenzio dell’’assessore all’ambiente, Maria Pia Galletti, indicata dai Verdi di Lugo per stare in Giunta, la quale invece di dimettersi, o almeno di restituire la delega all’ambiente, pensa di essersi salvata la coscienza, non partecipando ad alcuna delle riunioni in cui veniva deciso il destino dell’area verde di Largo Corelli. Ma è risaputo e non è la prima volta che accade, nel corso della attuale consiliatura – conclude - che per l’assessore Maria Pia Galletti, conta di più l’attaccamento alla poltrona della difesa dei valori ambientali. Area Liberale, appoggerà tutte le iniziative messe in campo dalle opposizioni e non solo, per impedire tale scempio".

Monia Savioli