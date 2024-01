Area liberale nella coalizione di centro-destra

Area liberale presenta il nuovo direttivo e annuncia l’ entrata ufficiale, a Lugo, nella coalizione di centro-destra che già comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. "La costituzione del direttivo lughese rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere – ha spiegato il fondatore del movimento, Gabriele Padovani – ovvero la costruzione di una casa comune per gli elettori moderati lughesi che non si riconoscono nel sistema dei partiti e che credono indispensabile una alternativa al sistema di potere che senza soluzione di continuità da più di 70 anni governa il nostro territorio. Il nostro scopo – ha sottolineato – è di essere un valore aggiunto per il centro destra che deve vincere le elezioni".

Oltre a Padovani, presidente del Movimento, il direttivo lughese risulta composto da Giulio Drei, professionista del settore vitivinicolo, coordinatore per il lughese e futuro capolista, Alberto Scardovi, imprenditore e tesoriere del movimento, Davide Aleotti, manager nel settore delle risorse umane, attualmente presidente della consulta di San Bernardino e referente per la stesura del programma, Paola Fabbri, professionista della comunicazione e referente per lo stesso settore, Jacopo Ronchi, studente universitario e referente per il gruppo di lavoro relativo alle politiche giovanili, Mirko Mariani, imprenditore ed esperto di tematiche inerenti la manutenzione e la sicurezza del territorio e Simone Camanzi, manager del settore amministrativo e referente per i rapporti con l’associazionismo ed il volontariato. "Stiamo continuando l’ attività di ascolto dei cittadini – ha spiegato Aleotti – da cui ricaviamo indicazioni preziose per la stesura del programma che non può prescindere dalla loro partecipazione ai processi decisionali. L’attuale amministrazione sta spendendo tanto in comunicazione ma al solo fine di divulgare una narrazione mentre, di contro, assistiamo ad uno svilimento degli strumenti di partecipazione. Ci sono dati incontrovertibili come nel caso della costruzione della scuola Corelli, decisa senza il coinvolgimento della consulta perché da un anno senza presidente, fra l’altro appartenente alle fila del Pd. A questo, fra gli argomenti prioritari, affianchiamo l’aspetto relativo alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio".

Gli altri punti sui quali il movimento sta lavorando, e che saranno presentati a breve insieme all’elenco completo dei sostenitori della lista, riguardano l’innovazione sociale, la sicurezza e la legalità – temi sui quali il movimento ha aperto una raccolta firme ancora in corso – e la tutela e l’efficientamento di servizi fondamentali come scuola, sanità e welfare di comunità. Su questi argomenti Area liberale organizzerà anche una serie di eventi tematici.

Monia Savioli