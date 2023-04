Area Liberale presenta Giulio Drei

È Giulio Drei il referente locale di Area Liberale, il nuovo partito che, da ieri, si è affacciato sulla scena politica lughese. A presentarlo c’era il segretario, il faentino Gabriele Padovani. Drei, 36 anni, impiegato nel settore vitivinicolo per una nota azienda del territorio, è alla sua prima esperienza politica. "Mi è piaciuto il progetto e soprattutto le persone che stanno lavorando, in provincia, alla sua definizione – ha detto –. La mia intenzione è di fare politica attiva attraverso l’organizzazione di iniziative, eventi e banchetti. Gli obiettivi – ha aggiunto - sono di mandare a casa l’amministrazione attuale e di arrivare, entro Natale, a definire una rosa di nomi in vista delle elezioni del 2024". Il partito che sarà presente in buona parte dei 14 comuni che andranno a rinnovare la composizione del governo del territorio il prossimo anno, ha intenzione di focalizzarsi sugli interventi pubblici e sull’appesantimento che grava sulla spesa corrente a causa del patrimonio immobiliare da sistemare. "I cittadini devono essere consapevoli che gli interventi finanziati col Pnrr in realtà creano dei costi per i bilanci pubblici locali. Le spese di progettazione e consulenza dei progetti vanno infatti a gravare sui singoli comuni e inducono, di conseguenza, un aumento del carico fiscale – sottolinea Padovani –. I comuni devono erogare servizi e risolvere i problemi dei cittadini. Per gestire il resto e farlo fruttare serve l’astuzia dell’imprenditore pubblico. Ma finora questa astuzia non la vedo". L’obiettivo di Area Liberale per Lugo è "di allargare il più possibile la coalizione del centro destra e prendere il massimo dei voti per essere eletti in consiglio comunale – continua Padovani –. Il risultato delle elezioni del 25 settembre scorso ci ha dimostrato che il centro destra può ambire alla vittoria in tutta Italia". "Impegnati nel fare" è lo slogan con cui Area Liberale si presenta. "Impegnati nel fare qualsiasi cosa che sia utile al cittadino – conclude –. Chi siamo noi consiglieri comunali? Volontari della politica prestati ai cittadini in comodato d’uso gratuito". All’evento erano presenti anche i rappresentanti locali dell’area del centro destra.

m.s.