Area Liberale: "Rifiuti,. Hera si assuma le sue responsabilità"

"Troppo comodo" riversare la responsabilità dei disservizi legati alla raccolta rifiuti unicamente sui cittadini. Area Liberale, attraverso il capogruppo in consiglio comunale Simone Camanzi, rende noto il suo disappunto, anche in relazione al "corso di educazione al corretto smaltimento dei rifiuti", tenuto dall’assessore Mauro Marchiani e rivolto ai lughesi. La prima lezione di un’ora tenuta alla consulta di Lugo Sud, sarà replicata anche nelle altre consulte di decentramento nelle prossime settimane.

"In altri termini si dà per scontato che l’operato di Hera non sia messo in discussione, né in rapporto al costo del servizio, né in rapporto alla qualità fornita dal gestore, spesso di basso livello e criticata dagli utenti – scrive Camanzi –. Concetti espressi dal consigliere di circoscrizione di Area liberale, Alberto Gianstefani, che ha puntualizzato come Hera sia in una posizione di favore invidiabile: incassa dai cittadini un costo salato di smaltimento, sulla qualità di un servizio su cui vi sarebbe molto da discutere, caricando sull’utente il costo di ogni intervento aggiuntivo. Non è un caso che registri, ogni anno, utili di svariate centinaia di milioni, 465 milioni sono quelli del 2024. Dare per scontato che il problema sia solo a carico degli utenti, e non mettere in discussione il contratto di servizio – continua - è a nostro avviso profondamente sbagliato, d’altronde lo pensava lo stesso assessore Marchiani qualche anno fa, quando stando sui banchi dell’opposizione e non sulle poltrone della giunta, si lanciò a ragion veduta in una crociata contro il sistema di raccolta a bindoncini, che sta mostrando tutti i suoi limiti".

Monia Savioli