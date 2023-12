Area Liberale sarà della partita

Erano in 50 i partecipanti alla cena di Natale organizzata da Area Liberale alla trattoria "Il Forno" di San Lorenzo, riaperta da inizio dicembre dopo la lunga chiusura causata dall’alluvione del maggio scorso. Una partecipazione che ha lasciato particolarmente soddisfatti il fondatore Gabriele Padovani ed il referente per il territorio lughese Giulio Drei. "Ci presenteremo come lista alle prossime amministrative – ha annunciato Padovani –. Non vogliamo essere sudditi di nessuno. Siamo consapevoli delle nostre capacità".

m.s.